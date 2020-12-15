Прогноз "Трезвой России": Население России сократится к 2050 году

Специалисты полагают, что через 30 лет население России составит 125 миллионов человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Трезвая Россия» спрогнозировала снижение численности населения России к 2050 году.

Так, специалисты полагают, что через 30 лет население сократится до 125 миллионов человек. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечено, что основными факторами, влияющих на спад демографии в стране, являются алкоголь, табак и наркотики. При этом на численность оказал влияние и непростой 2020 год, ознаменовавшийся сложной эпидемиологической ситуацией. Сказано, что за предполагаемый период есть риск перешагнуть показатели 90-х годов, когда количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек.

«Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", - отмечается в докладе.

Ранее Трезвая Россия предоставила доклад, в котором отметила, что россияне стали больше употреблять алкогольные напитки. Опрошенные респонденты отметили, что это происходит из-за доступности алкоголя. Больше всего россияне предпочитают пиво. Специалисты подчеркнули, что 70% смертей так или иначе связано с употреблением алкоголя.