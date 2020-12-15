Тренер рассказал, как бывший партнер Шапи из «Краснодара» стал блогером и основал собственный футбольный клуб

Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов Фото: ВКонтакте

По итогам уходящего года в ТОП-7 самых посещаемых московских команд вошел скромный клуб «Сахалинец» из четвертой по счету российской футбольной лиги. (До ввода всех ограничений на трибунах больше собирали только «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Торпедо»). Этот тот редкий случай, когда основателем клуба становится действующий футболист, который мечтает пробиться наверх из низших лиг. Основатель «Сахалинца» - известный блогер и пранкер (5,6 млн подписчиков на Ютюбе) Михаил Литвин. Как стало известно, когда-то 21-летний Литвин мог оказаться в системе одного из российских топ-клубов. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов, в прошлом - легендарный полузащитник «Локомотива».

- С Литвиным я познакомился в «Краснодаре», когда тренировал команду «Краснодар-2», - сообщил kp.ru Юрий Дроздов. - Он приезжал на просмотр в Академию, занимался с группой игроков 1999 года. 1999 год - это там, где нынешние молодые звезды «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, вратарь Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Иван Игнатьев, который перешел в «Рубин».

Напомним, клуб «Краснодар» - проект основателя сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого. Бизнесмен построил на свои деньги академию для молодых футболистов, которую сейчас называют лучшей в стране.

- Литвину на тот момент было 13 лет, - продолжает Дроздов. - Он понравился, его хотели оставлять, но по каким-то своим причинам он не смог остаться, вернулся домой на Сахалин.

Так получилось, что в 2012 году Юрий Дроздов и сам приехал работать на Сахалин - тренировал местную одноименную команду.

- Мой помощник обращал внимание на одного мальчишку из детской группы - «Смотри, перспективный парень». Это был Литвин.

В «Сахалин» Дроздов вернулся в 2019-м. Литвин к тому времени уже стал популярным блогером и жил в Москве. Во время паузы в чемпионате, когда Юрий Дроздов приехал в Москву, Михаил вышел на связь. Оказалось, он продолжает играть в футбол на любительском уровне и решил сделать собственный клуб. Команда, кстати, хоть и базируется в Москве, названа в честь малой родины парня.

- Он попросил меня помочь набрать команду - «Сахалинец». У меня тогда еще был контракт с «Сахалином», но я согласился помочь. Приезжал несколько раз, отсматривал игроков. Как селекционер поработал, получается.

Весной началась пандемия коронавируса. Чемпионат отменили. Контракт с «Сахалином» закончился и Литвин предложил тренеру возглавить его новую команду, которая заявилась в чемпионат Москвы среди любителей - это четвертая по силе российская футбольная лига.

- Я согласился. И условия предложил хорошие, и ехать никуда из Москвы не надо, - говорит Юрий Дроздов. - Мы искали недооцененных молодых игроков из разных столичных школ. Потом у нас появились игроки, уже игравшие в настоящих профессиональных командах, был даже футболист, игравший в РПЛ (это высший дивизион, - Авт.).

По словам Дроздова, президент клуба (Литвин) ставит задачу выхода в третью по силе лигу. Чемпионат «Сахалинец» закончил на четвертом месте - до победы не хватило 6 очков. Однако при этом в российском футболе в ближайшее время могут произойти реформы, состав и принцип лиг могут пересмотреть. Не исключено, что «Сахалинец» действительно сможет подняться на дивизион выше.