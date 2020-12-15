Названа сумма, в которую обходится содержание футбольной команды четвертой лиги в России

Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов Фото: ВКонтакте

Эксперты назвали сумму, которую может ежемесячно тратить на содержание своего футбольного клуба блогер Михаил Литвин - его команда «Сахадинец» минувший сезон провела в четвертой по силе российской футбольной лиге.

Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов в интервью «Комсомольской Правде» сообщил, что нынешний «Сахалинец» по качеству материальной базы мог бы поспорить даже с некоторыми командами второго по силе российского дивизиона (ФНЛ). Поле для матчей арендуют в Сокольниках у «Спартака», поле для тренировок - в Рублево. Экипировкой полностью обеспечили технические спонсоры.

- Какой бюджет нужен, чтобы играть в этом дивизионе?

- Здесь нет контрактов, здесь все на честном слове, - говорит Дроздов. - Когда был карантин, нельзя было тренироваться, но Литвин три месяца выплачивал ребятам деньги, зарплату. Зарплаты не огромные, но все выплачивается вовремя, плюс премиальные за победы есть.

Конкретные суммы Юрий Дроздов не назвал. Однако корреспондент «Комсомольской Правды» поговорил со специалистами, представляющими себе расходы полулюбительских команд на аренду полей для игр и тренировок, зарплаты тренерам и футболистам. По словам экспертов, на содержание такой команды блогер наверняка ежемесячно вкладывает из своего кармана до 1 млн рублей.