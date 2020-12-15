Сомелье назвал цену «правильного» шампанского к новогоднему столу Фото: EAST NEWS

Скоро Новый год и помимо праздничного стола, многие задумались о главном атрибуте праздника – шампанском. Как выбрать хороший алкоголь и не разочароваться, посоветовал сомелье Владимир Цапелик.

В первую очередь, покупая спиртное нужно обратить внимание на ценник. Качественное шампанское не будет отличаться дешевизной.

- Бутылка за 250 рублей – это уже на пределе, неизвестно из чего оно сделано. Может повезти и шампанское будет нормальным, но я бы рекомендовал рассматривать варианты чуть дороже, хотя бы от 350 рублей, - советует эксперт в беседе с NEWS.ru.

Чем дороже продукция, тем лучше, но стоит ориентироваться на свой бюджет. Стоит знать, что существует две технологии изготовления шампанского: резервуарная и классическая, бутылочная.

- Если вы хотите хорошее шампанское, очень хорошее, то здесь цена будет не менее, наверное, семисот или даже тысячи рублей. Если вы платите такие деньги, вы покупаете вино, сделанное по классической технологии, - заявил эксперт.

А вот считать, что французское игристое вино – это гарантия качества – неправильно. Шампанское самого высокого уровня производят непосредственно в Шампани. Другие регионы Пятой республики делают вина, которые могут стоить дешево, примерно 250–350 рублей.

Покупать такой напиток не стоит. Ориентируясь на данный бюджет, лучше предпочесть отечественную продукцию.

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