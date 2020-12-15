Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Пиво названо самым популярным алкогольным напитком среди россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым популярным алкогольным напитком среди россиян стало пиво, показал результат опроса «Трезвой России».

Специалисты провели анализ продаж, использования стеклотары и закупок спирта.

Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров пива. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.

В том, что регулярно употребляют алкоголь, признались 85 процентов жителей России трудоспособного возраста. При этом среди молодежи 53% опрошенных пьют спиртное систематически - раз в неделю.

Специалисты обеспокоены ростом количества людей, особенно молодого возраста, предпочитающих здоровому образу жизни алкоголь. Было отмечено, что 70 % смертей в стране так или иначе связано с употреблением спиртных напитков. Анализ "Трезвой России", имеющийся в распоряжении агентства РИА Новости, показал, что к 2050 году население страны может сократиться до 125 миллионов человек.