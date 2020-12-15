Ростех показал видео первого полёта МС-21 с российским двигателем

Самолет МС-21-310 прошёл испытания с российским двигателем. Фото: Официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях

Ростех опубликовал видео первого полёта самолёта МС-21-310, оснащённого российскими двигателями ПД-14. Самолётом управляли инженер-испытатель Александр Соловьёв, а также лётчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев. Все они отметили устойчивость и управляемость самолёта. Их полёт продлился 1 час 25 минут.

Министр промышленности и торговли Денис Манутров подчеркнул, что полёт состоялся благодаря объединению двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолёта МС-21 с двигателем ПД-14. Мантуров также отметил, что с помощью высококвалифицированной работы профессионалов Россия вернулась в высшую лигу мировой авиации.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, пресс-служба филиала ПАО "Корпорация "Иркут", построившая опытный самолёт МС-21-310, заявила, что создавать технику для полётов такого уровня способны всего несколько стран в мире.