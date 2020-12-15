В Москве за сутки выпало около 10% месячной нормы осадков

В Москве выпало 10% месячной нормы осадков Фото: Диля Ахмадишина

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около пяти миллиметров осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы в декабре. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом она добавила, что этот показатель – усредненный, в некоторых районах столичного региона снега выпало намного больше.

«За сутки, предварительно, в Московском регионе выпало до пяти миллиметров осадков. Это около 10 процентов от месячной нормы. Прирост снега везде был разным, местами до пяти сантиметров», — цитирует Позднякову РИАМО.

Добавим, что во вторник, 15 декабря, в столице также прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха в регионе будет держаться в пределах от минус пяти до ноля градусов.

Для ликвидации снежного покрова на дороги города вышли спецслужбы. Особенное внимание специалисты уделяют уборке подходов к остановками, станциям, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам. Кроме того спецтехника обрабатывает крутые спуски и подъемы, мосты, набережные, эстакады. Противогололедная обработка проходит и на проезжей части, передает Москва 24.