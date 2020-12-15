Как выглядела тень Луны на Земле во время затмения 14 декабря, показали в "Роскосмосе"

Как выглядела тень Луны на Земле во время затмения 14 декабря, показали в "Роскомосе". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 декабря состоялось солнечное затмение 142 Сороса. Его было видно в Аргентине и Чили, а также в некоторых регионах южной части Южной Америки, юго-западной Африки и Антарктиды.

Солнечное затмение 14 декабря также наблюдали жители Боливии, Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае, а также в Намибии.

Роскосмос предоставил кадры спутника ЭлектроЛ № 2, запечатлевшего лунную тень на поверхности Земли

"Роскосмос" предоставил кадры спутника ЭлектроЛ № 2, запечатлевшего лунную тень на поверхности Земли. Длительность природного явления составила 2 минуты 10 секунд.

Роскосмос предоставил кадры спутника ЭлектроЛ № 2, запечатлевшего лунную тень на поверхности Земли

Во время полного солнечного затмения Луна полностью закрыла Солнце и заблокировала его прямой свет.

Это затмение казалось последним в коридоре затмений 2020 года. Оно явилось повторением через сарос (временной интервал) полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. Следующее такое же явление ожидается лишь через 18 лет - 26 декабря 2038 года.