В Вологодской области началась массовая вакцинация от COVID-19

«На сегодняшний день в регион поступило более тысячи доз вакцины. Задачу привить не менее 30% населения области поставило Министерство здравоохранения. В предыдущие две недели провели большую работу по закупке холодильного оборудования и обеспечению транспортировки вакцины со складов Москвы и Санкт-Петербурга до Вологды и Череповца, а затем непосредственно до медицинских учреждений. Сейчас приступаем к массовой иммунизации», - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Вакцинация пройдет в три этапа. Первыми прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, не болевшие и не имеющие антител к коронавирусу. Затем привьют педагогов и социальных работников, в третью очередь - работников общественного транспорта, сферы ЖКХ, волонтеров и полицейских. Всем участникам вакцинации сделают две прививки с интервалом в 21 день.

В регионе уже развернуты два прививочных пункта, в Вологде и Череповце. В ближайшее время будут организованы еще 11 пунктов в городских и районных больницах.