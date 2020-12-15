Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Роскосмосе рассказали о планах отправлять людей на Луну на ракете «Ангара»

С 2023 года наличие двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)
Роскосмос запланировал отправлять людей на Луну на ракете «Ангара».

Роскосмос запланировал отправлять людей на Луну на ракете «Ангара».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах корпорации оправлять людей на луну с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

«Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса», - цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он отметил, что с 2023 года наличие двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы.

Рогозин рассказал, что ранее планируемый выпуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» пока не своевременен и будет отложен до создания нового маршевого двигателя. Он отметил, что такой двигатель в будущем позволит добиться «горячего резервирования» и многократного использования.

«Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства», – отметил он.

Рогозин также подчеркнул, что внешние материалы должны быть облегченными для минимизации накладных расходов.

Он также отметил, что «Енисей» может стать альтернативой ракеты-носителя «Союз-2».

Ранее глава Роскосмоса допустил возможность сотрудничество России и Китая в проектах полета на Луну.