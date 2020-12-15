В России зафиксировали 26 689 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 26 689 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 2 707 945 случаев. В оперштабе сообщают, что новые заболевшие зафиксированы во всех 85 регионах России, при этом у 19,4% из них не было никаких проявлений болезни.

Больше всего заражённых зарегистрировано в Москве - 5 418 человек. Второе место по числу выявленных случаев коронавируса занял Санкт-Петербург с 3 765 заболевшими, а третье место заняла Московская область с 1 392 заражёнными.

Выздоровели ещё 24 813 человек. За всё время пандемии коронавируса врачи смогли вылечить 2 149 610 человек. Число погибших от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний достигло 47 968, увеличившись за сутки на 577 смертей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы института Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" начнут испытывать на беременных после завершения испытаний на взрослых и детях.