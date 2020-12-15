Прививки от гриппа в этом году сделали больше половины россиян

Прививки от гриппа сделали 53% россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России прививки от гриппа сделали почти 79 миллионов человек. Таким образом вакцинацию прошли уже более половины россиян. Об этом сообщили в Роспотебнадзоре. При этом в ведомстве добавили, что прививочная кампания в стране продолжается.

«Против гриппа привито более 78,79 миллиона человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Отмечается, что с 7 по 13 декабря на территории России продолжают фиксироваться новые случаи заболевания ОРВИ. Это вирусы не гриппозного происхождения, в том числе вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

«Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 субъектах <…> преимущественно среди взрослого населения», — добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в эпидемическом сезоне 2020–2021 годов от гриппа в России планируется привить 60% населения, передает «Свободная пресса».