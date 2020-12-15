Совфед одобрил закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 декабря, Совет Федерации принял проект закона о праве бывших президентов России на пожизненное сенаторство.

Напомним, автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» стал российский лидер Владимир Путин. Инициатива была внесена в Государственную думу в рамках реализации поправок к Конституции, и прошла третье чтение на прошлой неделе, 9 декабря.

Как писал сайт kp.ru, проект закона предполагает, что экс-президент сможет назначать 30 сенаторов, семь из которых тоже смогут получить право на пожизненный статус в новом государственном органе. Критерием для их назначения будут заслуги в государственной и общественной сферах.

Бывший глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи заявления с приложением необходимых документов в Совет Федерации. Отмечается, что подобное заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения президенства.