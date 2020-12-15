Роскосмос сообщил о повреждении стартового комплекса на Байконуре после пуска ракеты «Союз»

Роскосмос сообщил о повреждении стартового комплекса на Байконуре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стартовый комплекс ракеты «Союз-2» на космодроме Байконур получил повреждения после пуска в октябре этого года. Об этом сообщило предприятие Роскосмоса - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«В результате послепускового осмотра стартового комплекса "Восток" комиссией установлены некритические повреждения отдельных агрегатов», говорится в сообщении, где уточнили, что на данный момент проводятся ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также трубопровода, воздуховодов и теплоизоляционного слоя кабелей

В заявлении отмечается, что ремонтные работы проводит подрядная организация ООО «Спецкриогенмонтаж» под контролем специалистов филиала, при температуре не выше минус 17 градусов.

Напомним, 14 октября с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а». В состав экипажа, который направился к Международной космической станции, вошли два российских космонавта Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.