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В Карабахе опровергли информацию о возобновлении боёв из-за спорных сел

В пресс-службе Армии обороны республики заявили, что в регионе всё спокойно
Ася КУЗНЕЦОВА
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11 декабря в окрестностях спорных сёл произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы

11 декабря в окрестностях спорных сёл произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы

Фото: REUTERS

Сообщения о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявил представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян.

- В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности, - сообщил Сарумян в беседе со Sputnik Армения.

В пресс-службе российского миротворческого контингента также опровергли информацию об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.