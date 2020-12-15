В Карабахе опровергли информацию о возобновлении боёв из-за спорных сел

11 декабря в окрестностях спорных сёл произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы Фото: REUTERS

Сообщения о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявил представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян.

- В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности, - сообщил Сарумян в беседе со Sputnik Армения.

В пресс-службе российского миротворческого контингента также опровергли информацию об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.