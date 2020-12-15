Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Индонезии откроют остров Бали только после того, как там не будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Конкретные даты пока не названы.

"Все зависит от местной администрации - сможет ли она справиться с распространением COVID-19", - цитирует ТАСС пресс-секретаря министерства туризма и креативной экономики Индонезии Прабу Револуси.

Остров Бали на прошлой неделе посетил директор азиатско-тихоокеанского департамента Гарри Хван. Он заявил, что остров могут открыть для посещения туристов уже в конце года.

Хван отметил, что эпидемиологические нормы на острове хорошо. Он также подчеркнул, что остался доволен готовностью гостиничных комплексов встретить гостей.

Напомним, остров Бали, как и другие курортные направления были закрыты из-за пандемии коронавируса.