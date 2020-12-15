Микробиолог Минздрава оценил вред от повального применения антибиотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве вот уже некоторое время отмечают тревожную тенденцию: россияне стали скупать антибиотики, в надежде, что данный препарат защитит от коронавируса. Это не так, говорят представители ведомства, тем не менее, врачи на местах назначают данную группу препаратов.

Спрос на антибиотики в октябре 2020 года увеличился в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Главный внештатный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов рассказал, какой вред наносит организму самолечение и бесконтрольное применение антибиотиков.

Данные препараты могут привести к снижению эффективности лекарств, применяемых при коронавирусной инфекции, а еще дать множество побочных эффектов, вплоть до анафилактического шока.

- Антибиотики могут вступать в лекарственное взаимодействие с препаратами, которые пациент получает, например, для лечения кардиологических заболеваний, метаболических. Некоторые антибиотики усиливают негативное действие, например, на печень, почки и так далее, - рассказал эксперт ОТР.

Нередко аптеки отпускают препараты без рецепта врача. Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова отметила, что фиксируются случаи, когда покупатели приходят с фото рецепта, клочком бумаги, на котором стоит печать или вовсе угрожают провизору.

- Были такие случаи, когда за отказ продать антибиотик без рецепта провизоров поджидали после работы, угрожали им. Это все происходило на фоне нагнетания ситуации, - отметила Преснякова.

В Минздраве надеются, что контроль за ситуацией возьмут надзорные органы: прокуратура, ФАС и Росздравнадзор.

Откуда у россиян такая уверенность, что антибиотик поможет в борьбе с COVID-19 - объяснил главный пульмонолог Минздрава России, зав. кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Причина в том, что изначально в одну из самых популярных схем лечения COVID-19 входил антибиотик азитромицин.

- Однако, его назначение - это особая ситуация, которую нужно отделять от применения других антибиотиков, - рассказал kp.ru врач.