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Госдума приняла проект закона о наказании чиновников за хамство

Также принят законопроект об ответственности юрлиц за клевету
Источник:kp.ru
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Госдума приняла проект закона о наказании чиновников за хамство

Госдума приняла проект закона о наказании чиновников за хамство

Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума России приняла в третьем, основном чтении проект закона о наказании чиновников за хамство, а также законопроект об ответственности юридических лиц за клевету.

Согласно документу, за хамство чиновник будет обязан заплатить штраф в размере до 150 тысяч рублей, штраф юридических лиц за клевету может быть до 3 миллионов рублей.

Напомним, на данный штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки призваны это исправить. Максимальный штраф, в 150 тысяч рублей, будет назначаться в случае повторного нарушения.