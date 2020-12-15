Госдума приняла проект закона о наказании чиновников за хамство Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума России приняла в третьем, основном чтении проект закона о наказании чиновников за хамство, а также законопроект об ответственности юридических лиц за клевету.

Согласно документу, за хамство чиновник будет обязан заплатить штраф в размере до 150 тысяч рублей, штраф юридических лиц за клевету может быть до 3 миллионов рублей.

Напомним, на данный штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки призваны это исправить. Максимальный штраф, в 150 тысяч рублей, будет назначаться в случае повторного нарушения.