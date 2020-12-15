Губернатор Василий Орлов: «Практика Амурской области по решению проблем «обманутых дольщиков» может пригодиться и в других регионах России»

Губернатор Василий Орлов рассказал, как Амурская область решает проблемы «обманутых дольщиков». Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область разработала действенные механизмы решения проблемы «обманутых дольщиков». Амурчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получают от регионального правительства денежные компенсации либо новые квартиры. Своим опытом регион поделился на платформе «Смартека» - сайте, на котором субъекты РФ обмениваются лучшими практиками.

- Практически все «обманутые дольщики» в Приамурье уже получили денежные выплаты из бюджета, а оставшиеся 62 человека переедут в новые квартиры до 2025 года, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Учитывая положительный результат реализации меры поддержки в виде денежной выплаты, эту практику мы направили для размещения на платформе «Смартека» - сайте обмена опытом лучшими практиками субъектов РФ. Мы хотим поделятся положительным опытом с другими регионами нашей страны. Возможно, наша практика поспособствует решению проблем «обманутых дольщиков» и в других регионах России.

С 2014 по 2016 годы из-за недобросовестных застройщиков в Приамурье появились проблемные объекты и реестр «обманутых дольщиков». Сейчас недостроенными остаются три многоэтажных дома, 63 жителя области ждут новые квартиры. Чтобы решить проблемы людей, вложивших деньги в строительство жилья и так и не дождавшихся своих квадратных метров, правительство региона разработало два механизма. Первый – денежные компенсации: «обманутый дольщик» может получить из бюджета выплату в размере суммы, уплаченной застройщику. Такой способ решения проблемы выбрали 389 участников долевого строительства. К 1 декабря этого года «обманутым дольщикам» уже выплатили 386,9 млн. рублей.

Второй способ решения проблемы - это новые квартиры, которые «обманутые дольщики» получают в домах, строящихся сейчас в Амурской области. Правительство региона реализует эту меру за счет инвесторов, выделяющих для пострадавших граждан 10% от построенного ими жилья. Взамен инвесторы получат от областных властей земельный участок в аренду без торгов. Такой способ решения выбрали 62 человека. Планируется, что в новые квартиры они переедут до 2025 года. Программа стартует в 2021 году, один из амурских застройщиков, подтвердивший свое участие в проекте, получил в аренду без торгов участок земли, расположенный в пригороде Благовещенска. Сейчас идет подготовка документации на строительство двух многоквартирных домов.

- Отдельно отмечу, что мы, прорабатывая второй механизм поддержки, предусмотрели рост цен на жилье и закрепили право «обманутых дольщиков» получить новые квартиры не меньше той площади, чем была ими оплачена недобросовестным застройщикам, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Сейчас в областном центре и в Благовещенском районе строятся 11 многоэтажных жилых домов на 1622 квартиры. Люди, вкладывающие деньги в жилье на этапе строительства, теперь надежно защищены. После изменений, внесенных в 2019 году в федеральный закон о долевом строительстве, до ввода домов в эксплуатацию средства дольщиков хранятся в банке на эскроу-счетах. Застройщики получат деньги только тогда, когда вручат жильцам ключи от новых квартир. Эта норма закона не позволяет строительным компаниям использовать денежные средства граждан и защищает людей от участи «обманутых дольщиков».