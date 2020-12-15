Профильный комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности экс-президента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о расширении гарантий экс-президенту РФ и членам его семьи.

Документ был разработан в развитие поправок в Конституцию РФ.

Согласно закону, бывший президент обладает неприкосновенностью, его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать или арестовать, подвергнуть обыску его и его семью. Неприкосновенность распространяется на жилье экс-главы и служебные помещения, личный транспорт, средства связи, принадлежащие ему документы, в том числе и переписку, а также багаж.

Закон будет работать как во время правления, так и после истечения срока президентства. Проект рассмотрят в среду, 16 декабря.

Лишить неприкосновенности экс-президента, можно только на основании доказательств в госизмене. Такое решение принимает Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения.