Лавров ответил двум лидерам Боснии и Герцеговины

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил членам президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, которые отказались прийти к нему на встречу с, запланированную на утро вторника, 15 декабря.

Свое решение политики объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД РФ по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии и Герцеговины.

«Всем ясно, что господин Лавров - среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, - это сигналы от страны, которую он представляет», — приводит телеканал Federalna.ba объяснение Комшича.

По его словам, поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны, Республики Сербской, противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Кроме того, члены президиума остались недовольны отсутствием государственной символики Боснии и Герцеговины на прошедшей 14 декабря встрече главы МИД РФ и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

Напомним, на прошедшей днем ранее встречи министр иностранных дел России отметил, что процесс евроинтеграции Боснии и Герцеговины может идти только при соблюдении Дейтонских принципов.

Соглашение, подписанное в декабре 1995 года предполагает разделение враждующих сторон и обособление территорий Боснии и Герцеговины. Сформированы три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко, а во главе стран стоит президиум из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и боснийских мусульман.