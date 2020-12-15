Минэкономразвития предложило правительству ввести пошлину в 15% на экспорт подсолнечного масла

Правительству предложили ввести пошлину в 15% на экспорт подсолнечного масла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение правительства проект постановления, по которому станет можно ввести таможенную пошлину в 15% на экспорт подсолнечного масла, но не менее чем 135 евро за тонну.

В сообщении ведомства также сказано, что в случае принятия соглашение поможет снизить цену на подсолнечное масло до конца 2020 года.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным, что при нарушении соглашения между производителями и розничными сетями пошлины введут до конца года.

Соглашение должно обеспечить снижение цен от производителей розничным сетям до 95 рублей за килограмм, а в магазинах - до 110 рублей за килограмм.