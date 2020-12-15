Чем объясняется феномен коронавируса в России, пояснила представитель ВОЗ

Мелита Вуйнович объяснила феномен коронавируса в России. Фото: Валерий Шарифулин

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru, как Россия при четвёртом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом сохраняет относительно низкие показатели по летальности от СOVID-19.

Мелита Вуйнович отметила, что подобная ситуация наблюдается в Германии и некоторых других странах. Ответом на этот частый вопрос представитель ВОЗ считает хорошую работу системы здравоохранения.

- Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов могла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации. Это не все пациенты, но те, которые нуждаются в кислородной терапии и более сложном уходе. Все до уровня реанимации, тяжёлой интубации, искусственной вентиляции, - рассказала Вуйнович.

Она также сообщила, что ВОЗ пока не производила детальный анализ данных, и организации ещё предстоит это сделать.