Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла в октябре до 16% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в России увеличилась до 16 процентов или на 2,6 процентного пункта в октябре по сравнению с началом текущего года. Об этом сообщили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ) после анализа данных о сообщениях от 4 000 финансовых организаций.

Согласно информации, приведенной на официальном сайте НБКИ, в октябре прошлого года доля просроченных потребкредитов составляла 15,4 процента, в показатели октября 2020 года стали максимумом с начала года.

Больше всего задолжали жители Ставрополья, где доля просроченных кредитов составляет 22,1 процент. На втором месте находится Волгоградская область с показателем 20,6 процента. Тройку замыкает Краснодарский край - 19,9 процента. Самые низкие значения в Ханты-Мансийском АО, Якутии и Татарстане.

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования», - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, который объясняет «незначительный рост» доли просроченных кредитов в последние месяцы был реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. По его словам, если бы не было реструктуризации, показатель просрочки мог быть более высоким.