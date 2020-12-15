В ВОЗ ответили на вопрос о доказанных долгосрочных последствиях коронавируса

Мелита Вуйнович рассказал об исследовании, в котором принимают участие эксперты со всего мира. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Рассматривать последствия коронавируса следует в динамике, анализируя, насколько то или иное осложнение связано с перенесённым заражением, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

- Данные собираются от всех стран. Мы ожидаем анализ данных и от России, и из других стран, чтобы на более масштабном уровне можно было сделать анализ. Надо рассматривать это в динамике и посмотреть пациентов, насколько это напрямую связано с ковидом и с тяжелой пневмонией, - заявила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ также ответила на вопрос ведущего Сергея Мардана, исследование последствий коронавируса также показало влияние на клетки, поражённые атеросклерозом.

- На данный момент это исследование ещё не закончено. Но в него вовлечены эксперты всего мира. Мы надеемся, что в следующем году сможем более конкретно сказать, когда будет анализ всех стран, которые сейчас очень внимательно рассматривают реабилитацию людей, которые пережили ковид, - добавила Мелита Вуйнович.