В стране создадут единую систему казачьих вузов

Участники обсудили план реализации Стратегии

Прошел год с момента подписания Указа Президента России об учреждении Всероссийского казачьего общества (ВсКО) и назначении его атаманом казачьего генерала Николая Долуды. Итоги работы ВсКО и перспективы его дальнейшего развития обсудили на заседании Совета представители федеральных и региональных органов власти, атаманы войсковых казачьих обществ, отделов и округов, войсковые священники.

В ходе заседания участники обсудили план реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года. В своем докладе атаман ВсКО высказал предложение о создании единой системы казачьих вузов, объединенных в Ассоциацию.

- Если на территории каждого реестрового войска статус «казачий» будет присвоен хотя бы одному вузу, - это значительно расширит возможности подготовки профессиональных кадров для казачьих обществ, - подчеркнул Николай Долуда.

Данное предложение было поддержано всеми членами Совета.