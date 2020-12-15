Мелита Вуйнович: ВОЗ надеется прервать эпидемию коронавируса в 2021 году

Всемирная организация здравоохранения имеет свою позицию, которая касается паспорта вакцинации. Фото: Михаил Почуев ТАСС

Всемирная организация здравоохранения надеется на снижение числа заражений коронавирусом в 2021 году с помощью вакцинации населения, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что большое количество болеющих одновременно людей оказывает огромную нагрузку на системы здравоохранения, а другими последствиями пандемии становится ущерб для разных сфер экономики.

- Но кроме этого, очень много других последствий есть. Если мы посмотрим, что практически в каждой стране мира в большей или меньшей степени прерывается обучение в школах или учеба на удаленке, много другого влияния – влияния на психическое здоровье, мы еще не знаем, какие физические последствия будут из-за ковида, это значит, какие еще другие осложнения заболевания будут, кроме этих, которые мы сейчас видим от ковида. Это осложнения - сердечнососудистые заболевания, диабет, онкология. Очень много последствий, - рассказал Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

Отвечая на вопрос о выходе общемировой статистики по числу заражений и смертей на плато, Вуйнович отметила, что точных прогнозов на этот счёт составить невозможно.

- Это вопрос, как говорят, на миллион долларов или на Нобелевскую премию. К сожалению, таких прогнозов нет. <...> Очень важно бороться против эпидемии, не опускать руки и надеяться, что совместно вакцинация и другие меры общественного здравоохранения, которые мы имеем в виду, могут дать такой результат, что снизится число случаев заболевания коронавирусом, - заявила представитель ВОЗ.