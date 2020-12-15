Китай приостановил работу еще одного пункта пропуска на границе с Приморьем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай приостановил работу пограничного перехода Мишань на границе с Приморьем. Об этом сообщается на сайте Росгранстроя, где уточняется, что пункт пропуска закрыт до субботы, 18 декабря, по причине проведения дезинфекции

«В период с 15 по 18 декабря в связи с проведением дезинфекции на территории пункта пропуска Мишань (КНР) пропуск транспортных средств … осуществляться не будет», - говорится в заявлении.

На сегодняшний день пересечь границу с Китаем в Приморском крае на автомобиле можно в пункте пропуска Краскино, который является сопредельным с китайским пунктом Хуньчунь.

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) на 15 декабря, у погранперехода Турий Рог не было ни одного грузового автомобиля.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке был приостановлен проезд машин через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин и Суйфэньхэ. В результате перед пунктами пропуска с КНР скопилось более 260 грузовиков.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Китая закрыли город на границе с Россией из-за вспышки коронавируса, также в двух пограничных городах ввели режим «военного времени» и в нескольких карантин. Все связано с тем, что в провинции Хэйлунцзян вывили семь случаев заболевания коронавирусом и большинство из них бессимптомные