Мелита Вуйнович ответила, будет ли прививаться российской вакциной от коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, где будет вакцинироваться от коронавируса. Фото: Михаил Почуев ТАСС

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru, что будет вакцинироваться от коронавируса той вакциной, которая будет доступна в стране, где она будет находиться.

- Очень большая вероятность, что это будет в России. И тогда, если я буду в России, когда мне будет доступна вакцина, я буду вакцинироваться российской вакциной. Если буду в Сербии, тогда это будет в Сербии. Но это самая большая вероятность. Потому что это две страны, где я более-менее нахожусь практически все время, - уточнила Вуйнович.