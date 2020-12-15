ВОЗ: Маски не нужно носить на улицах

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире Радио "Комсомольская правда". Фото: ТАСС Михаил Терещенко

Всемирная организация здравоохранения никогда не рекомендовала носить маски на улице, кроме ситуаций, где невозможно сохранять достаточную физическую дистанцию от других людей, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru

- Нет документов, в которых ВОЗ сказала, что маски надо носить на улице, кроме как в ситуациях, когда вы не можете делать достаточную физическую дистанцию от других людей. Это если вы просто прошли на Тверской рядом с человеком, который имеет ковид, риск маленький, но он есть. Но если вы будете стоять на какой-то остановке или на станции метро, или где-то, более 10-15 минут на расстоянии, меньше чем полтора метра, тогда будет, конечно, большой риск, - объяснила Вуйнович.