Правительство продлило получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России продлило получение бесплатных лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», - заявил глава кабмина, отметив, что на сегодняшний день пациентов, лечащихся на дому большинство.

Мишустин уточнил, что регионам дополнительно будет выделено почти 2,8 млрд рублей для получения лекарств.

Напомним, раннее российское правительство уже направило из федерального бюджета около пяти миллиардов рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала власти российских регионов обеспечить бесперебойное снабжение россиян лекарственными препаратами во время новогодних праздников.