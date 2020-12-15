Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех российских регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил, уточнив, что от COVID-19 в России привились уже 28,5 тысяч человек.

«Общее количество медицинских организаций, которые на сегодняшний день задействованы в проведении вакцинации, 1 229», - сообщил глава Минздрава на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мурашко уточнил, что во всех российских регионах развернуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины от коронавируса для распределения внутри региона.

Напомним, 5 декабря вакцинация от коронавируса среди педагогов, врачей и работников социальной сферы. Накануне, 14 декабря, глава Минздрава сообщил, что партии первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для масштабной вакцинации поступили во все российские регионы.