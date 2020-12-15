В Госдуме прокомментировали идею отобрать Крым у России силой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оружие не может стать доводом в разговоре с Москвой, а попытка силой отобрать Крым будет катастрофой для Киева. Так депутат Государственной думы от полуострова Руслан Бальбек прокомментировал призыв экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский дипломат заявил, что в первые пять лет Украина могла восстановить контроль над Крымом путем мирной реинтеграции, однако сегодня для возвращения полуострова необходимо применение силы.

«Крым нельзя взять ни штурмом, ни идеологией, поэтому Бессмертному не стоит делать такие заявления ради самопиара», - приводит RT слова российского депутата.

Бальбек отметил, что на сегодняшний день агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и назвал подобную стратегию «путём в никуда».

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.