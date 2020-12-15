Ученые оценили риски повторной госпитализации с коронавирусом

Ученые в течение 60 дней наблюдали за состоянием 2200 ветеранов, которые лечились в 132 больницах в период весны и лета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи из Мичиганского университета и сети больниц в Анн-Арбор для ветеранов войн VA Ann Arbor Healthcare System проследили динамику состояния людей, выписанных из американских больниц после лечения коронавируса.

Ученые в течение 60 дней наблюдали за состоянием 2200 ветеранов, которые лечились в 132 больницах в период весны и лета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journalof the American Medical Association.

Оказалось, у 30% из пациентов наблюдался рецидив коронавируса, а 8,5 % - сепсис. Большая часть из них попали в реанимацию. В зоне риска оказались пациенты возрастом от 60-80 лет и старше.

Авторы исследования рекомендуют внимательнее следить за состоянием здоровья после выписки из больницы. Ученые подчеркнули, что коронавирус до конца не изучен, и в данный момент сложно с точностью сказать, почему у одних выявляется рецидив, а другие вовсе не болеют.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время инфекцией заразились свыше 70 миллионов человек во всем мире.