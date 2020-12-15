Попова: В 38 регионах РФ нарушаются нормы по времени выдачи результатов тестов на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большая часть исследований (97%) на наличие в организме коронавирусной инфекции проводится в течение 48 часов. Однако, как сообщил Роспотребнадзор, в 38 регионах эти нормы все еще нарушаются.

По словам главы ведомства Анны Поповой, менее суток требуется для выдачи результатов в 20% случаев.

«За 48 часов проведены 97% исследований. Однако нарушения мы регистрируемся еще в 38 регионах, и эта работа продолжается. Мы уделяем ей особое внимание», - сказала она в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Попова уточнила, что более 777 тысяч россиян на данный момент под меднаблюдением из-за контакта с заразившимися коронавирусом. Но большая часть из них не соблюдает самоизоляцию - только каждый девятый контактный житель страны остается дома.

«Мы усилили контроль за контактными, расширили их число, и на сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый», - отметила она.

Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в этот вторник, 8 декабря, была в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда». Мы поговорили о том, как победить обрушившуюся на Россию пандемию.