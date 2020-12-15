В ВОЗ объяснили, почему коронавирус накрывает страны "волнами". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вторая волна коронавируса накрыла большую часть государств. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила, почему COVID-19 накатывает именно волнами, и станет ли он все-таки сезонным заболеванием.

Она напомнила, что вторая волна заболеваемости началась с подъема этой осенью. На сегодняшний день в некоторых европейских странах коронавирус уже вышел на плато, где-то только поднимается, а где-то, наоборот, снижается.

- Летом мы видели снижение, возможно, потому что люди проводили время на открытом воздухе, меньше контактировали внутри помещений. И, возможно, из-за других ограничений, которые мы делали весной. Между апрелем и июнем большинство стран использовали локдаун в разной степени. И тогда заболевание практически снизилось. Так что надо посмотреть, что будет в следующем году. Очень мало времени прошло, чтобы мы могли сделать четкие выводы, - рассказала Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.