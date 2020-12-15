Признанные «иностранными агентами» в России смогут избираться в органы власти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Признанные «иностранными агентами» в России смогут избираться в органы власти, поскольку не будут лишены пассивного избирательного права. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Напомним, накануне Верховный суд России дал положительное заключение на законопроект об уголовной ответственности для иностранных агентов, которые злостно нарушают административное законодательство. Соответствующий поправки об уголовных наказаниях для иноагентов внесли в Госдуму

Как писал сайт kp.ru, в случае принятия проекта закона, признанным «иностранными агентами» НКО будет грозить штраф до 300 тысяч рублей за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин на заседании глав заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал оценить закон об инагентах и доработать его в случае наличия рисков.