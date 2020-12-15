Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Актёр театра и кино скончался 12 декабря от последствий инсульта
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий

Народный артист РСФСР Валентин Гафт похоронен во вторник, 15 декабря, на Аллее актёров Троекуровского кладбища. Гражданская панихида по актёру прошла ранее во вторник в столичном театре "Современник". Проститься в театре пришли более сотни человек: друзья, поклонники и коллеги.

Сайт KP.ru провёл онлайн-трансляцию прощания с Валентином Гафтом.

Напомним, утром 12 декабря легендарный советский и российский актёр скончался в загородном доме в подмосковном Одинцове. Пережив несколько лет назад инсульт, Валентин Гафт так и не смог восстановиться. Последние годы он не мог говорить, мало кого узнавал и был частично парализован. О нём заботилась жена, актриса Ольга Остроумова.

Валентин Гафт известен своими ролями в картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", и позднее - в фильмах "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные" и "Старые клячи". Также Гафт сыграл в известных картинах "Здравствуйте, я ваша тётя", "Сирота казанская", "Семнадцать мгновений весны" и "Мастер и Маргарита".

Валентин Гафт: досье KP.RU