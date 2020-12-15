Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист РСФСР Валентин Гафт похоронен во вторник, 15 декабря, на Аллее актёров Троекуровского кладбища. Гражданская панихида по актёру прошла ранее во вторник в столичном театре "Современник". Проститься в театре пришли более сотни человек: друзья, поклонники и коллеги.

Сайт KP.ru провёл онлайн-трансляцию прощания с Валентином Гафтом.

Напомним, утром 12 декабря легендарный советский и российский актёр скончался в загородном доме в подмосковном Одинцове. Пережив несколько лет назад инсульт, Валентин Гафт так и не смог восстановиться. Последние годы он не мог говорить, мало кого узнавал и был частично парализован. О нём заботилась жена, актриса Ольга Остроумова.

Валентин Гафт известен своими ролями в картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", и позднее - в фильмах "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные" и "Старые клячи". Также Гафт сыграл в известных картинах "Здравствуйте, я ваша тётя", "Сирота казанская", "Семнадцать мгновений весны" и "Мастер и Маргарита".