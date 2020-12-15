Прокурор запросил 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Карина Цуркан. Фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС

Прокурор в прениях сторон запросило приговорить к 18 годам колонии бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

«Гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - приводит РИА Новости слова защиты.

Дело Цуркан слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме, поскольку материалы маркированы грифом «секретно».

Напомним, Карина Цуркан была арестована в августе 2018 года. Экс-члена правления «Интер РАО» обвиняют по статье «Шпионаж», согласно которой ей может грозить до двадцати лет лишения свободы. Два года назад суд также арестовал три банковских счета обвиняемой, где находятся более 500 миллионов рублей. Всего были рассмотрены три ходатайства Федеральной службы безопасности о наложении ареста. Через год суд принял решение арестовать еще один счет на 451 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре арест Цуркан продлили до 7 марта 2021 года.