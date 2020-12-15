Минпромторг заявил об отсутствии предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые продукты питания в России. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Наша задача - внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», - заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, сегодня, 15 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые направлены на урегулирование ситуации с ростом цен на самые необходимые продукты питания. В постановлениях говорится, что производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен, а также будут установлены тарифные квоты на субсидии для производителей муки и вывоз зерновых.

Ранее глава правительства также заявил, что меры по борьбе с ростом цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, и поддержал инициативу о планке колебания цен на социально значимые продукты в 10 процентов