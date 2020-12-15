Арбитр-«расист» и оскорбленный футболист с матча ПСЖ-Истамбул помирились

Арбитр-«расист» с матча ПСЖ-Истамбул и оскорбленный футболист помирились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расистский скандал, который произошел на матче французского ПСЖ с турецким Истамбул, закончился хорошо. Обвиненный в расизме румынский арбитр Себастьян Чолтеску помирился с помощником главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо, и игроком команды Демба Ба.

Бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе сообщил изданию Sport.ro, что звонил Чолтеску, чтобы его поддержать, а также разговаривал с Ба.

«Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Они нашли общий язык», — рассказал спортсмен.

Скандал произошел 8 декабря 2020 года в Париже. Румынский арбитр якобы назвал Вебо «негром».

«Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Чолтеску коллеге.

Ба услышав это выразил недовольство тем, что арбитр позволяет себе расистские высказывания. В итоге турецкая команда покинула поле после первого тайма. За ней проследовали и французы.

Позже Чолтеску объяснил, что на румынском negru, обозначает «черный», а не «негр». Он подчеркнул, что не является расистом. Матч прошел 9 декабря и закончился со счетом 5:1 в пользу парижан.