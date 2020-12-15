Госдума приняла проект закона о тюремном заключении за пропаганду наркотиков в интернете Фото: REUTERS

Во вторник, 15 декабря, Государственная Дума приняла в первом чтении проект о наказании до 10 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете.

Наказание предлагают установить за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Кроме того, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Кроме того, 15 декабря, Госдума во втором чтении приняла закон о введение штрафов до 1,5 миллиона рублей за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в интернете.

Как писал сайт kp.ruм, согласно данному проекту закона, за пропаганду наркотических средств в интернете предлагается ввести штрафы для физических лиц в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Для юридического лица также предусмотрена альтернативное наказание - в административном порядке приостановить деятельность на срок до 90 суток.