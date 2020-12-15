Вдова Льва Яшина рассказала, почему ей не понравился фильм "Вратарь моей мечты"

Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Вдова Льва Яшина Валентина объяснила, почему ей так не понравился фильм "Вратарь моей мечты".

Она отметила, что посмотрела картину мельком, и пересматривать ее не обирается.

- Да ничего не надо говорить про этот фильм, не хочу я о нем говорить. Там половина придумана, поэтому не хочу, - сказала Валентина Яшина в интервью kp.ru.

Напомним, накануне Льва Яшина признали лучшим вратарем за всю историю футбола. Такое высокое звание ему присвоила авторитетное французское издание "France Fotball". Всего издание опросило 177 журналистов из мировых СМИ. Они выбирали лучшего футболиста на каждую позицию на поле. В голосовании за лучшего вратаря безоговорочно победил Лев Яшина.

На эту награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания) и другие.