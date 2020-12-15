Парламент Украины ещё на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса

304 парламентария Рады проголосовали за продление особого статуса Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины продлила до 31 декабря 2021 года действие закона об особом статусе Донбасса. Итоги голосования опубликованы на сайте парламента.

Изменения внесут в первую статью закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В ней заменили цифру "2020" на цифру "2021", продлив тем самым особый порядок местного самоуправления в указанных районах ещё на год.

Для продления закона необходимы голоса 226 депутатов. За проголосовали 304 парламентария. Закон вступил в силу в день официальной публикации в прессе, но его ещё должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году. Порядок вступления закона в силу определяется формулой Штайнмайера. Она согласована трёхсторонней контактной группой по Донбассу в Минске.

7 декабря бывший президент Украины и глава делегации от страны в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о плане Б, который Киев примет для урегулирования ситуации в Донбассе в начале 2021 года, сообщал сайт KP.ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в октябре 2020 года, что российские власти не считают дополнительные внешние инициативы обязательными для урегулирования ситуации в Донбассе. Глава МИД также отметил, что минским соглашениям нет альтернативы, и Украина должна их выполнять.