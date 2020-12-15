Парламент Украины ещё на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила до 31 декабря 2021 года действие закона об особом статусе Донбасса. Итоги голосования опубликованы на сайте парламента.

Изменения внесут в первую статью закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В ней заменили цифру "2020" на цифру "2021", продлив тем самым особый порядок местного самоуправления в указанных районах ещё на год.

Для продления закона необходимы голоса 226 депутатов. За проголосовали 304 парламентария. Закон вступил в силу в день официальной публикации в прессе, но его ещё должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.