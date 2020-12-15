Москвичей предупредили о пробках до 9 баллов из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 15 декабря в столице ожидаются пробки до 9 баллов из-за снегопада, в связи с этим Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать на дороги после 20.00. Уже сейчас на дорогах 8 баллов.

В telegram-канале департамента сказано, что ограничения движения в некоторых районах Москвы связаны с проведением дорожных работ. В частности, на 82 километре МКАД (внутренняя сторона), на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на 53 километре МКАД (внутренняя и внешняя стороны) и на Северянинском путепроводе.

«Будьте осторожны и внимательны за рулем. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД). Сегодня лучше на городском транспорте», — сообщил Дептранс.

Снегопад затруднил движение по всему городу, но наиболее сложная обстановка на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на Волгоградском проспекте и на Варшавке.

Гидрометцентр России ранее предупредил, что в столице 15 декабря весь день будет облачно со снегом, местами гололедица. Температура до -4 градусов, ночью до -7.