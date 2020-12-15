Песков отменил все ежедневные брифинги до пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков не будет проводить ежедневные брифинги из-за подготовки пресс-конференции Путина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков временно не будет проводить свои ежедневные брифинги для СМИ из-за подготовки к ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится 17 декабря.
Пресс-секретарь президента подтвердил эту информацию агентству ТАСС.
Ранее Песков рассказывал, что большая ежегодная пресс-конференция президента предполагается достаточно продолжительным и насыщенным мероприятием.