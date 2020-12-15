«Медведь все равно съест зайца»: на Украине признали слабость перед Россией

На Украине признали слабость перед Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сильнее Украины, поэтому Киеву не надо говорить с Москвой с позиции силы. Такое мнение высказал украинский генерал Сергей Кривонос. Так заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос признал беспомощность незалежной, сравнив отношения стран с общением между зайцем и медведем.

«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь всё равно съест и зайца, и бобра, и барсука. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», - заявил украинский генерал изданию «Обозреватель».

По его словам, незалежная ведет войну против России, но Москва не будет идти на уступки, поскольку сильнее. Кроме того, он отметил, что российский президент Владимир Путин никогда не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.

Секретарь СНБО посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать воспринимать себя как верховного главнокомандующего страны, и выстраивать политику не с позиции «давайте договоримся», а «давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать». Однако украинский генерал признал, что незалежная сейчас «не так сильна».