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Коронавирус Covid-19

Минздрав дал разъяснения, будут ли прививать «Спутником V» россиян старше 60 лет

Первоначально вакцина была зарегистрирована для лиц не старше этого возраста
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Сейчас разработчик "Спутника V" готовит отчет, на основании которого Минздрав будет принимать решение о возможности применения вакцины от COVID-19 у старших групп населения.

Сейчас разработчик "Спутника V" готовит отчет, на основании которого Минздрав будет принимать решение о возможности применения вакцины от COVID-19 у старших групп населения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известно, что люди в возрасте 60+ находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений ковида. Доля летальных исходов при заражении коронавирусной инфекцией растет с возрастом: по данным научных публикаций в 50-59 лет умирает 1,3% заболевших, в 60-69 лет — 3,6%, в 70-79 лет — 8%, в 80+ лет — 14,8%. Поэтому Великобритания и США, которые объявили о начале прививочной кампании против ковида вскоре после России, в числе первых предложили вакцинацию представителям старшего поколения.

Российская вакцина «Спутник V» изначально была зарегистрирована для применения у лиц 18-60 лет. Вместе с тем идут клинические исследования на добровольцах старшего возраста. Об этом «КП» рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

- В настоящее время применение вакцины «Спутник V» в рутинной медицинской практике возможно у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, - отметил представитель Минздрава. - Для снятия верхней возрастной границы разработчик вакцины, Центр им. Гамалеи, проводит дополнительное клиническое исследование с участием 100 добровольцев в возрасте старше 60 лет, которое предварительно показывает хорошие результаты. Проблем безопасности «Спутника V» у пожилых добровольцев не отмечено.

Как рассказал Кузнецов, сейчас разработчик вакцины анализирует клинические данные и готовит отчет, на основании которого Минздрав будет принимать решение о возможности применения вакцины от COVID-19 у старших групп населения. «Решение может быть принято уже в третьей декаде декабря», сообщил представитель ведомства.

КСТАТИ

Журналист «КП» Сергей Пономарев стал участником клинических исследований «Спутника V» среди лиц старшего возраста. kp.ru публикует его дневники